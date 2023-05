Nova Orla de Cariacica: secretaria inicia construção de deques e passarela suspensa

17 de maio de 2023

A construção da Nova Orla de Cariacica avança e entra na etapa de intervenções na parte marítima da região, com início da construção dos deques e da passarela suspensa. Com esse trabalho, a Nova Orla já apresenta 55% de obra concluída.

Ao todo, serão mais de 5 mil metros quadrados de passarela. Além das obras na parte marítima, as equipes, na parte terrestre, continuam atuando na construção dos restaurantes, calçadão e ciclovia.

Assim que for finalizada, a Nova Orla de Cariacica contará com três quiosques/restaurantes, banheiros, iluminação pública com lâmpadas de LED com placas solares, estacionamento, espaços para exercícios físicos, pista de skate, paisagismo, entre outras melhorias.

“A obra da Nova Orla é uma das mais importantes para a cidade, pois irá contribuir com o desenvolvimento, fomentar o turismo e proporcionar mais qualidade de vida para a população de Cariacica”, exemplificou o secretário de Obras, Weverton Moraes.

fotos Silviomar Falcão