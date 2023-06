Novo App Banestes chega com mais inovação para clientes

today12 de junho de 2023 remove_red_eye27

Aplicativo apresenta visual moderno, atalhos personalizáveis na tela inicial, mais funções e novos produtos. Atualização está sendo liberada gradativamente, e segue até o final de junho

O aplicativo do Banco do Estado do Espírito Santo está de cara nova. Mais moderno, prático e fácil de usar, o Novo App Banestes ganhou mais funções, atalhos, produtos e serviços. A atualização está sendo liberada gradativamente nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS, chegando a todos os clientes até o final deste mês.

O Novo App Banestes foi desenvolvido com foco na usabilidade e experiência do usuário. A partir de agora, o cliente poderá personalizar atalhos e funcionalidades na tela inicial, de acordo com as transações que mais utiliza. Isso permite que o correntista economize tempo, aumente sua produtividade e tenha uma navegação mais fácil e intuitiva.

O aplicativo conta com novas funcionalidades, como: salvar uma transação favorita, consulta prévia de boletos, repetir transação, unificação das chaves Pix, Pix por agendamento, Pix Saque, Pix Troco e resgate de renda fixa. Serviços que já faziam sucesso na versão anterior – como saque sem cartão, pagamentos, aplicações e contratação de empréstimos e consignado – continuam disponíveis nessa atualização.

Outra novidade é que as compras realizadas com o Banescard Visa, tanto no débito quanto no crédito, poderão ser visualizadas em tempo real. Além disso, será possível alterar o vencimento da fatura do cartão, consultar os pontos no Programa de Fidelidade, bloquear temporariamente o cartão e compartilhar a fatura em PDF.

“O Novo App Banestes Celular mantém a segurança que todos os clientes já usufruíam na versão anterior. Com essas novas funções e melhorias, o usuário terá uma experiência completa de um banco na palma da mão”, ressaltou o presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

Atualização

A liberação do novo App ocorre de forma gradativa, iniciada no último dia 5. A cada semana mais clientes são notificados sobre a disponibilidade do Novo App Banestes, sendo o processo finalizado no próximo dia 28. A atualização é automática para aqueles que configuraram dessa forma na loja de aplicativos de seu smartphone. Para os demais, basta acessar a plataforma do sistema operacional e clicar no botão “Atualizar”.

Caso essa opção não esteja disponível, basta aguardar. A loja de aplicativos decide para quais clientes vai liberar a atualização. Outro ponto importante é que o cliente não perderá a habilitação do dispositivo ou BToken. O processo de habilitação permanece igual ao aplicativo antigo.

A versão anterior ainda continuará funcionando após a conclusão do cronograma de transição. O diretor de Tecnologia do Banestes, Tasso Lugon, ressalta que os clientes que atualizarem para o Novo App não poderão retornar ao aplicativo antigo.

“A migração será transparente, ou seja, o cliente não perderá a habilitação do dispositivo ou do BToken, e não será necessário baixar nenhum novo aplicativo. Será um processo semelhante a uma simples atualização. A expectativa é de que todos os clientes estejam com o novo App instalado até o final de setembro, quando será feita uma atualização forçada. Isso tudo para manter a segurança do patrimônio do cliente”, frisou Lugon.

Caso o cliente tenha dificuldades na atualização ou queira mais informações, ele pode falar com a equipe do Suporte Técnico nos números (27) 3383-2030 (Grande Vitória) e 0800-645-2030 (demais localidades). Lembre-se que, em nenhuma hipótese, o Banestes liga para o cliente solicitando informações pessoais, senhas ou a instalação de programas para atualizar aplicativos.

por Jardel Torezani