Novo prefeito de Guarapari visita UPA e encontra situação alarmante

today2 de janeiro de 2025 remove_red_eye101

No primeiro dia à frente da Prefeitura de Guarapari, o prefeito Rodrigo Borges realizou vistoria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade ao lado da secretária de Saúde, Larissa Santório.

O que encontrou foi uma situação alarmante com condições precárias de trabalho, falta de manutenção e estrutura inadequada para funcionários e pacientes.

Rodrigo Borges visitando a UPA: “até uma barata foi encontrada durante a vistoria”, relatou o prefeito.

Durante a visita foram constatados problemas graves. O único banheiro dos servidores estava sem iluminação, diversas portas estavam sem maçanetas, sendo improvisadamente fechadas com ataduras, e os sanitários apresentavam danos. Armários em setores essenciais estavam danificados, e faltavam materiais básicos, como produtos para higienizar lençóis hospitalares.

Na recepção, o ar-condicionado com defeito gerava um ambiente de calor insuportável para pacientes e acompanhantes, que ainda enfrentavam desconforto em sofás rasgados. Nas áreas de descanso dos profissionais de saúde, os colchões estavam sujos e rasgados, enquanto televisores permaneciam desligados por falta de manutenção.

“Até uma barata foi encontrada durante a vistoria”, relatou o prefeito, que classificou o cenário como inaceitável. Rodrigo Borges determinou que cada setor apresentasse um relatório detalhando as dificuldades e as necessidades. O objetivo é priorizar as soluções e garantir condições dignas de trabalho e atendimento na unidade.

“Não podemos permitir que profissionais de saúde e pacientes enfrentem esse descaso. Nosso compromisso é devolver dignidade e qualidade aos serviços públicos de Guarapari”, afirmou o prefeito.