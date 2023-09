Sistema de videomonitoramento auxilia na apreensão de drogas em Cachoeiro

O novo sistema de videomonitoramento de Cachoeiro, inaugurado no início deste mês, foi, mais uma vez, importante no combate à criminalidade no município.

Desta vez, foram repassadas, ao Ciodes, informações de que um homem conduzia uma motocicleta de cor prata e estaria transportando e comercializando drogas próximo ao Museu Ferroviário “Domingos Lage”, Centro de Cachoeiro.

Imediatamente, viaturas da Guarda Civil Municipal (GCM) foram até o local, abordaram o suspeito e encontraram com ele entorpecentes e R$ 200 em espécie, além de armas brancas.

Após a abordagem, os agentes da GCM conduziram o homem para a Delegacia Regional. A motocicleta foi encaminhada para o pátio local.

Novo sistema de videomonitoramento

O novo sistema de vigilância de Cachoeiro está instalado no Centro de Governança Municipal, inaugurado neste mês, no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”.

O complexo abriga uma moderna central de videomonitoramento, que opera câmeras com tecnologias variadas, como reconhecimento facial, avisos sonoros, leitura de placas de veículos e segurança perimetral.

Esses equipamentos funcionam de maneira integrada, possibilitando a rápida e eficaz tomada de decisão por parte dos órgãos de segurança de Cachoeiro no atendimento aos chamados dos cidadãos.

foto divulgação/PMCI