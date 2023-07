Número de turistas internacionais no Brasil dobra em 2023

Mais de 2,97 milhões de estrangeiros ingressaram no país até maio. Argentinos, norte-americanos e

paraguaios lideram lista

Brasil recebeu mais de 2,97 milhões de turistas internacionais nos cinco primeiros meses de 2023. O número representa um crescimento de 108% em comparação ao mesmo período de 2022, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Turismo.

Mais de 292,3 mil visitantes de outros países entraram nos destinos brasileiros em maio, aumento de 44,5% em relação a maio do ano passado.

A maior parte dos turistas internacionais que entraram no Brasil, de janeiro a maio, vieram da Argentina (1,2 milhão). Em seguida, aparecem Estados Unidos (271 mil visitantes), Paraguai (215,5 mil turistas), Chile (197,8 mil) e Uruguai (84,9 mil).

Os estados brasileiros por onde mais entraram os viajantes internacionais foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

GASTOS

Em maio, os turistas estrangeiros deixaram no país US$ 567 milhões — o maior volume para o mês na série histórica registrada pelo Banco Central desde 1998. Até então, o recorde de gastos para o mês de maio havia sido registrado em 2014, quando os turistas de outros países deixaram US$ 525 milhões no Brasil. Já no ano passado, o gasto desse público no mesmo período foi de US$ 373 milhões.

No acumulado deste ano, os visitantes internacionais já injetaram US$ 2,721 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) na economia brasileira, 35,9% a mais do que no ano passado.

fonte Secom/PR

foto GRU Internacional