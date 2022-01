O P12 Guarapari traz muito funk, forró, axé e sertanejo no final de semana

today11 de janeiro de 2022 remove_red_eye88

O P12 Guarapari parte para o seu terceiro fim de semana de eventos com funk, sertanejo, axé e piseiro

Mantendo o bom alto astral do verão, o P12 Guarapari abre a casa de shows para outros grandes nomes da música nacional. Com três dias de muita música, o beach club vai contar com repertório diversificado, passando pelo funk, sertanejo, piseiro e axé, entre a playlist dos dias 14, 15 e 16 de janeiro.

Na sexta-feira (dia 14), a partir das 20h, o dia é do funk. Intitulado Baile da Favorita, sobem ao palco artistas como Luiza Sonza, que apresenta seu novo hit “Anaconda”; Kekel, G15, Poze do Rodo, MD Chefe, PK e muito mais.



No sábado (15), a partir das 21h, o forró e o piseiro são os destaques da noite: dois ritmos que cresceram bastante no Brasil durante a pandemia. Os responsáveis por trazerem o estilo musical para a pista serão o cantor Xand Avião (ex-Aviões do Forró) e Zé Vaqueiro e seu hit “Letícia”, “Piseiro” e “Cena de Amor”. Além disso, ritmo que chamou a atenção do brasileiro em 2020, o piseiro, estilo derivado do forró, apresenta como característica o uso de poucos instrumentos, se concentrando no teclado e sintetizadores eletrônicos, promete levar o público a dançar até o sol raiar.



Para fechar o final de semana com chave de ouro, o axé e o sertanejo dominam o domingo (16), a programação começa com o sol a pino, a partir das 15h. O dia vai contar com grandes nomes da música como o cantor baiano Bell Marques, dono de hits como “Diga que Valeu”, “Voa, Voa”, “Cabelo Raspadinho”, “100% você”, “Amor Perfeito”, “Não Vou Chorar”. Na sequência vem os sertanejos Matheus e Kauan com hits como “Expectativa x Realidade” e “Que Sorte a Nossa”. A programação do domingo ainda terá Cleyton & Romário e Eric Land.



SERVIÇO – P12 Guarapari

Endereço: Rod. do Sol, Km 26 – Praia de Porto Grande, Meaípe, Guarapari

Instagram: @p12guaraparioficial

Ingressos: https://lebillet.com.br/group/p12-guarapari-eventos

Classificação indicativa: 16 anos.