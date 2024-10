“O Voo do Anjo” estreia nesta quinta-feira, dia 24/10

today21 de outubro de 2024 remove_red_eye58

Dirigido por Alberto Araújo, longa aborda com sensibilidade o tema do suicídio e o poder de transformação por meio da amizade

O VOO DO ANJO, escrito e dirigido por Alberto Araújo e protagonizado por Othon Bastos e Emílio Orciollo Netto, chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira, 24 de outubro. O filme, que aborda com respeito e sensibilidade o tema do suicídio e o poder de transformação por meio da amizade, estreia nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Teresina e João Pessoa.

Rodado em Goiânia, com algumas sequências em Paraúna-GO, cidade de ecoturismo do Estado, O VOO DO ANJO acompanha Vitor Almeida (Othon Baston), um professor de física aposentado que mora com seu filho Renan (Gustavo Duque), um cirurgião plástico, em uma cobertura luxuosa. Sua vida monótona muda com a chegada do entregador de comida Arthur (por Emílio Orciollo Netto), que deprimido após um trauma familiar, abandonou sua carreira como professor universitário de sociologia, e está em busca da purificação de uma forma irreversível.



“O filme coloca o delicado tema do suicídio na mesa de forma sensível e respeitosa, buscando entender a cabeça e o coração de quem convive com este fantasma. E mais que isso, mostra que com o devido apoio, a pessoa consegue sair desse túnel escuro e redescobrir a alegria de viver”, comenta o diretor.



“A obra pretende refletir sobre a beleza da vida, sobre a resiliência e a necessidade dos seres humanos enfrentarem seus medos e vencerem seus desafios”, explica o cineasta.

Othon Bastos foi quem indicou o amigo de longa data Emílio Orciollo Netto para o papel de Arthur no filme. Eles já trabalharam juntos no teatro, na TV e até no cinema e construíram uma linda parceria profissional ao longo das últimas décadas.

Confira o trailer abaixo:

O VOO DO ANJO conta com equipe técnica, artística e cenários de Goiânia, e reflete a beleza e a riqueza da cidade da forma como ela é, com pés firmes na tradição e na modernidade, ao mesmo tempo.

Com produção de Fata Morgana-Olhar Cinematográfico de Goiânia, o projeto foi vencedor da Lei Paulo Gustavo (LPG) da Prefeitura de Goiânia, EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 001/2023 de Audiovisual Goiânia.

Sinopse

A vida do professor aposentado Vítor Falcão (Othon Bastos) estava dentro da normalidade até o dia em que abriu a porta para o surpreendente Arthur (Emílio Orciollo Netto), vítima de um terrível trauma familiar.

Ficha Técnica

Direção: Alberto Araújo

Roteiro: Alberto Araújo

Produção: Fata Morgana

Produção Executiva e Co Produção: Débora Torres

Elenco: Othon Bastos, Emílio Orciollo Netto, Dani marques, Cida Mendes, Gustavo Duque, Ana Flávia, Mauri de Castro, Franco Pimentel, Catarina Meneghel, Karlla Braga

Direção de Fotografia: Émerson Maia ABCine

Direção de Arte: Nelci Batista

Edição de Imagens: Thiago Thessari e Henrique Martins

Trilha Sonora: Guilherme Bicalho

Finalização: Antônio H.L. Queiróz

Gênero: Drama

País: Brasil

Ano: 2024

Duração: 90 Minutos