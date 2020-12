Oficinas auxiliam professores a utilizarem ferramentas digitais em Piúma

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Filomena Quitiba, em Piúma, está realizando uma série de oficinas coletivas sobre ferramentas que facilitam o ensino remoto, com o objetivo de preparar ainda mais os professores para as demandas do ano letivo de 2021.

A professora de Matemática da unidade escolar, Érica Lima Carlos Balbino, que estruturou as oficinas, explicou que cada uma é ministrada por um ou dois professores com habilidades em determinado tipo de recurso. “Estamos trabalhando para que as atividades propostas possam ser mais dinâmicas e atrativas para os alunos, tornando a aprendizagem mais significativa, atual e moderna”, disse a professora.

Uma das oficinas foi sobre a ferramenta Padlet. Conheça a página criada pelos professores:

https://padlet.com/nette_kahowec/1s8gqv5nofylg91z.

“Embora já esteja findando o ano, a prática tem beneficiado todos os professores que poderão utilizar esses conhecimentos nos próximos períodos letivos”, afirmou Érica Balbino.