Operação conjunta detém suspeito de tráfico de drogas em Presidente Kennedy

today26 de março de 2021 remove_red_eye15

Um suspeito de 18 anos foi apreendido, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, durante uma operação conjunta da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (25), no assentamento de trabalhadores sem terra, em Santa Maria, interior do município.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, o objetivo da operação era dar cumprimento a mandados de busca e apreensão contra adolescentes infratores, diminuindo, assim, a sensação de impunidade.

“O suspeito apesar da maior idade, responde a crimes que cometeu quando era adolescente. Inclusive, responde a processo por prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, juntamente com o adolescente de 17 anos, que não foi localizado durante a operação e se encontra foragido”, disse o delegado.

Segundo as investigações, os dois adolescentes trabalham para indivíduos que estão presos ou foragidos no movimento do tráfico local, em virtude de ainda não terem atingido a maioridade penal.

O detido foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cachoeiro de Itapemirim.

Por Olga Samara