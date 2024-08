Operação conjunta prende acusado de estuprar e engravidar enteada

Investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (SEI) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (SSI/PMERJ) e do 39º BPM (PMERJ), resultaram na prisão de um foragido de 37 anos. O homem é suspeito de cometer crimes de estupro contra sua enteada de 17 anos, que acabou engravidando do abusador.

O indivíduo foi localizado no dia 22 de julho no município de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o indivíduo cometia estupro contra sua enteada há mais de dois anos, e a vítima engravidou como resultado desses abusos. A situação veio à tona quando a vítima foi internada em um hospital em trabalho de parto, momento em que a família tomou conhecimento da gravidez.

Durante o atendimento psicológico na DPCA, a vítima revelou que era abusada sexualmente pelo investigado há pelo menos dois anos e que, após engravidar, foi coagida pelo suspeito a não revelar o fato. Além disso, o investigado tentou forçá-la a abortar a gravidez por meio de medicamentos e chás. Após a denúncia, o suspeito fugiu para o Rio de Janeiro.

“Recebemos informações de que o foragido estava escondido em São João do Meriti. Após várias incursões na comunidade, o suspeito se apresentou espontaneamente à polícia e foi preso”, explicou o adjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegado Leonardo Vanaz.

O detido enfrentará acusações criminais e permanecerá preso no sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro, permanecendo à disposição da Justiça.