Operação conjunta resulta na apreensão e prisão por tráfico de drogas em Viana

today5 de julho de 2023 remove_red_eye39

Mais segurança para os vianenses e toda Grande Vitória. Visando combater o tráfico de drogas e a criminalidade na cidade, a Polícia Militar (PM), em parceria com a Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV), realizou uma operação conjunta na manhã de terça-feira (04), no bairro Ipanema, em Viana.

A ação ocorreu como parte das investigações dos inquéritos de homicídios em andamento na região. A apuração das forças policiais revelou uma conexão com o tráfico de entorpecentes. Em uma das residências foi apreendido em poder de G.R.A. de 20 anos, uma quantidade considerável de entorpecentes e dinheiro, o que resultou na prisão do suspeito.

No decorrer da operação de busca e apreensão, as forças de segurança encontraram na residência do indivíduo uma quantidade expressiva de substâncias ilícitas. Foram apreendidos 687 pinos de cocaína, 186 buchas de maconha, 196 pedras de crack, além de um montante em dinheiro no valor de R$ 1.757.

O homem foi detido no local e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar e a Guarda Municipal reforçam seu compromisso em continuar atuando de forma integrada no enfrentamento dos crimes e na proteção da população.