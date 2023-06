Operação Delivery fiscalizou mais de 400 motoboys em Viana

A Guarda Municipal de Viana (GCM), em parceria com a Comissão Interna de Fiscalização Integrada de Viana (COIFIN), realizam uma importante operação no último final de semana, por intermédio dos fiscais de Posturas, de Vigilância Sanitária, de Meio Ambiente e da Polícia Militar.

A “Operação Delivery” teve como foco fiscalizar os motoboys que realizam entregas de gêneros alimentícios e que possuem motocicletas com alteração no sistema de descarga, as famosas “motos barulhentas”, bem como orientar os estabelecimentos comerciais para não contratarem motociclistas que utilizam desta prática.

A operação, ainda, busca conscientizar os munícipes a não adquirirem produtos em estabelecimentos com motocicletas adulteradas e, deste modo, contribuir para uma cidade com menos poluição sonora.

Durante a operação, realizada nos dias 16, 17 e 18 de maio, foram efetuadas fiscalizações em todos os bairros do município e verificados 15 estabelecimentos, 92 pessoas foram abordadas, vistoriadas em 57 motocicletas, contabilizando um total de 435 pessoas alcançadas no geral.

Caso qualquer pessoa verifique casos de poluição sonora, basta entrar em contato com a Guarda Municipal, através dos números (27) 9 9738-8787.