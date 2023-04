Operação desmonta abatedouro de carne clandestina em Viana

A prefeitura de Viana realizou na manhã desta quinta-feira (27) uma operação conjunta com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon). O objetivo da ação é combater o abate e comércio de carnes clandestinas na Grande Vitória.

A ação decorreu de uma investigação conjunta do Ministério Público com a Polícia Civil e a prefeitura de Viana, que identificou que um assentamento em Viana, que já havia sido objeto de duas fiscalizações anteriores, em novembro de 2022 e fevereiro de 2023, continuava a abater animais e revender de forma clandestina.

Nesta operação foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em locais possivelmente ligados ao esquema, sendo abatedouros, açougues e locais de abate, sendo quatro no município de Viana e dois no município Cariacica.

Durante a ação foi cumprido ainda um mandado de demolição do local de abate, situado no assentamento Santa Clara, Araçatiba, zona rural de Viana.

A operação ainda contou com a participação da Guarda Civil Municipal de Viana e da Comissão Interna de Fiscalização Integrada (Coifin), Polícia Civil.

Memória do caso

8 de fevereiro de 2023

Um abatedouro clandestino foi fechado por vender carne de cavalo como sendo de boi. O local ficava na região de Araçatiba, em Viana. Na hora em que os agentes da prefeitura chegaram, havia um animal com as patas amarradas, já abatido e desossado, e outros três prestes a serem mortos.

A operação, denominada “Pata Quebrada”, foi feita por equipes da Secretaria de Meio Ambiente de Viana, do Programa de Bem-estar Animal É o Bicho! e da Secretaria de Defesa Social do município, junto à Guarda Municipal.

Assim que viram as equipes chegando, os suspeitos que estavam no local fugiram. No entanto, deixaram uma moto e uma bolsa com documentos para trás, além de um caderno de anotações com possíveis compradores. No local também havia equipamentos para desossa de animais, como machados e facas, além de currais e frigoríficos.

6 de setembro de 2022

No ano passado, o local (assentamento Santa Clara, Araçatiba, zona rural de Viana) já havia sido fechado por equipes da Polícia Civil, da prefeitura de Viana e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). Na época, oito pessoas foram presas. Apesar disso, o abatedouro ilegal voltou a ser utilizado para o crime.

Os animais foram resgatados e levados para um rancho. O cavalo abatido foi levado para descarte adequado.

por Ygor Amorim