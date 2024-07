Operação policial desmonta laboratório utilizado para cultivo de drogas em Guarapari

today17 de julho de 2024 remove_red_eye72

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), identificou uma residência utilizada como laboratório para o cultivo de drogas, no bairro Recanto da Sereia, no município de Guarapari. No local foram apreendidas estufas preparadas contendo 16 pés de skunk, além de balança de precisão e caderno de anotações. A ação foi realizada na última sexta-feira (12).

Durante as investigações, uma equipe de policiais civis recebeu informações indicando que um indivíduo estaria associado a outros traficantes para guardar certa quantidade de drogas em uma residência localizada na Praia da Sereia, em Guarapari.

Dando prosseguimento, os policiais realizaram vigilância a pé e próxima ao local indicado. Ao chegar próximo do imóvel foi possível sentir um forte odor de drogas. Cercando a residência, os policiais perceberam que uma das janelas estava aberta. Ao abrir a janela, visualizaram duas estufas em pleno funcionamento, exalando um forte odor de drogas. As equipes entraram pela janela e acessaram o quarto, onde localizaram 16 pés de skunk, com uma grande estrutura montada para o cultivo, incluindo iluminação, ventilação e climatização.

No local foram ainda encontrados um caderno e uma caderneta de anotações com informações codificadas sobre valores, bem como uma carteira de trabalho e cartões bancários em nome do indivíduo citado na denúncia. A residência estava mobiliada, com roupas masculinas e femininas, e uma geladeira ligada. Diante dos fatos todo o material ilícito e os equipamentos utilizados para o cultivo de entorpecentes foram apreendidos e encaminhados ao Denarc.

O responsável pelo imóvel foi identificado e um inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade e demais circunstâncias do crime.