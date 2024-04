Operação Safra é iniciada em Anchieta

today24 de abril de 2024 remove_red_eye17

Na manhã de hoje (23) membros da Guarda Civil Municipal, representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e da Gerência de Comunicação Social, se reuniram para discutir a Operação Safra 2024, que objetiva dar mais segurança às comunidades rurais de Anchieta durante a colheita do café conilon.

A Operação Safra tem como foco aproximar a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar dos agricultores e evitar possíveis roubos e delitos com a vinda de pessoas de outras regiões para compor a mão de obra necessária durante a safra.

O café conilon é um dos principais produtos do agronegócio capixaba. Nessa época, a procura por mão de obra nas lavouras é redobrada. Em Anchieta, também não é diferente, a colheita do café aumenta o fluxo de pessoas e da circulação de dinheiro nas propriedades rurais. O comércio do grão é bem expressivo na economia anchietense.

Conforme o gerente de Segurança Pública e Social, Wander Nogueira, a Guarda Municipal de Anchieta irá atuar diariamente em conjunto com a PM. “Montamos uma equipe para fazer rondas no interior, a fim de oferecer mais segurança aos moradores durante a colheita do café, período de muita movimentação na zona rural”, disse.

Foi acordado que, além das rondas nas propriedades, haverá visita pelos agentes da Guarda Municipal e técnicos da secretaria de Agricultura e Abastecimento nos secadores de café.

“Essa ação é de grande importância. A nossa guarda irá atuar em conjunto com a PM, a fim de oferecer mais segurança aos moradores do interior nessa época do ano de grande movimentação”, destacou o secretário de Agricultura e Abastecimento, Jorge Antunes.

Segundo dados do IBGE, publicado no portal do Incaper, Anchieta produz cerca de 32 mil toneladas de café conilon anualmente.