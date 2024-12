Operação Verão 2024/2025 prevê efetivo extra e fiscalização intensificada em todo Estado

Em entrevista coletiva na tarde de quinta-feira (19), as Secretarias da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e do Turismo (Setur) divulgaram o planejamento para a Operação Verão 2024/2025. A Operação vai integrar, além das duas secretarias, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer), Capitania dos Portos do Espírito Santo e prefeituras municipais.

Trata-se de uma operação robusta e com planejamento extenso, que se estende de 26/12/2024 a 09/02/2025, em todo o Espírito Santo, especialmente nos municípios onde ocorre maior concentração populacional durante o Verão. O objetivo da operação Verão é garantir a ordem pública e a paz social, especialmente nas regiões litorâneas e pontos turísticos no interior do Estado.

“Já é uma tradição essa integração para a Operação Verão nesta época do ano. O objetivo é sempre garantir uma maior segurança com o grande fluxo de pessoas que recebemos, principalmente turistas. Todas as nossas forças estaduais, municipais, federais, a Marinha, Secretaria do Turismo, todos nós buscamos um planejamento para receber bem as pessoas e atendê-la da melhor forma e aos capixabas também. São 650 agentes de segurança a mais por dia no policiamento ordinário e um grande investimento do nosso governador Renato Casagrande”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Uma média de 650 agentes das Forças de Segurança serão empenhados por dia durante a Operação Verão nos balneários e pontos turísticos do Espírito Santo. O reforço se dará, principalmente, nos 26 municípios onde são registrados os maiores fluxos de visitantes. Os municípios estão espalhados por todas as regiões do Estado e incluem tanto cidades do litoral capixaba quanto do interior do Estado.

A Operação Verão também inclui planejamento específico para os grandes eventos previstos para o período, o que inclui Réveillon, Carnaval de Vitória, Carnaval oficial, blocos de Carnaval e festas municipais. Desta forma, os reforços de efetivo e direcionamento de recursos levará em consideração as especificidades de cada demanda, dentro do período da Operação.

O principal efetivo da Operação é da Polícia Militar, que contará com mais de 500 policiais por dia, além do efetivo normal. O objetivo é aumentar a saturação policial nas áreas de maior aglomeração de pessoas, realizar operações de bloqueio e cerco tático, e intensificar as ações de fiscalização de trânsito, em conjunto com o Detran|ES. A PMES adotará o uso de drones para atuação em grandes aglomerações e empenhará suas unidades especializadas.

O Corpo de Bombeiros Militar fará saturação com embarcações e equipes de mergulho nas praias e balneários, bem como coordenação de equipes municipais de guarda-vidas, além de reforço em Parques Estaduais e Unidades de Conservação. Também é atribuição do Corpo de Bombeiros fiscalizar grandes eventos, garantindo a segurança do público, e coibir a realização de eventos comerciais clandestinos. Devido ao histórico de chuvas intensas no Espírito Santo durante o Verão, a corporação também se manterá atenta para a necessidade de mobilização, caso necessário.

A Polícia Civil terá reforço nos plantões das Delegacias Regionais e, conforme já realizado em verões anteriores, reforçará o efetivo em Delegacias Distritais onde ocorre intenso fluxo de turistas, como Conceição da Barra, Fundão, Jacaraípe e Piúma. A Central de Teleflagrantes vai concentrar o atendimento de ocorrências com suspeitos conduzidos e as unidades especializadas vão manter a realização de operações policiais.

A Polícia Científica manterá suas unidades em funcionamento, conforme a atribuição de cada uma, e terá efetivo em prontidão, caso seja necessário reforço. O NOTAer será responsável pelo patrulhamento aéreo preventivo na Região Metropolitana e balneários de norte a sul do Estado, bem como prestará apoio a ocorrências policiais e emergências aeromédicas em todo o Espírito Santo.

A Capitania dos Portos do Espírito Santo apresentou a Operação Navegue Seguro, que prevê incremento da segurança da navegação, com equipes extras totalizando, aproximadamente, 150 militares.

“A gente busca dar mais segurança e orientar a todos que vão navegar em nossas águas, sobre a importância dos cuidados com embarcações. Temos um aplicativo chamado NavSeg, que busca nos passar os planos de navegação das embarcações e temos que frisar a importância do cadastro. Não estamos aqui para vigiar nem monitorar a vida de ninguém, mas em situações de emergência, essa ferramenta pode ajudar a salvar vidas”, explicou o capitão de Corveta Daniel da Silva Velho.

O secretário de Estado do Turismo, Philipe Lemos, destacou que a Operação Verão coroa o trabalho de divulgação realizado pela Setur durante todo o ano, buscando aumentar o fluxo turístico.

“Todo ano fazemos uma pesquisa entre os turistas e 86% deles apontam o Espírito Santo como um local com boa ou ótima sensação de segurança. Temos feito um grande trabalho para divulgar o nosso Estado. Temos que trazer pessoas para conhecerem nossas belezas e movimentar nossa economia. A operação busca dar conforto aos nossos moradores e a quem vem conhecer o Estado, seja nas praias, região serrana, qualquer parte que tenha belezas naturais”, afirmou.

