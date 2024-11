OPORTUNIDADES DE EMPREGO | Piúma lança Balcão Municipal de Empregos

today12 de novembro de 2024 remove_red_eye76

A Prefeitura de Piúma acaba de lançar o Balcão Municipal de Empregos, uma nova plataforma online que tem como objetivo conectar os cidadãos às vagas de emprego disponíveis na região. Com essa iniciativa, a administração municipal busca promover a economia local, facilitando o acesso dos moradores às oportunidades de trabalho e ajudando as empresas a encontrar os profissionais adequados de forma ágil e eficiente.

O Balcão Municipal de Empregos é uma ferramenta prática, que permite tanto aos trabalhadores em busca de uma colocação no mercado de trabalho quanto às empresas que estão recrutando, cadastrar seus currículos e divulgar vagas de maneira simples e acessível. A ideia é fortalecer a rede de empregos no município e aproximar as necessidades do mercado à realidade dos piumenses.

“A criação desta plataforma reflete nosso compromisso com o desenvolvimento econômico e social da cidade, oferecendo um serviço que valoriza o trabalho e as competências dos moradores de Piúma”, afirmou a secretária de Desenvolvimento, Mariana Metri Miranda.

Além de facilitar o encontro entre quem busca e quem oferece emprego, a plataforma visa também reduzir as dificuldades no processo de recrutamento, ampliando as chances de empregabilidade.

Como participar

– Para quem busca emprego: cadastre seu currículo acessando o link (https://pmpweb.com.br/empregos/).

– Para empresas: divulgue suas vagas e encontre candidatos qualificados através da mesma plataforma.

Com essa ação, a Prefeitura de Piúma reafirma seu compromisso com a criação de oportunidades e o desenvolvimento da cidade, promovendo uma conexão direta entre trabalhadores e empregadores.

Para mais informações, acesse o site https://www.piuma.es.gov.br/portal/ ou entre em contato com a Secretaria de Desenvolvimento, telefone (28) 3520-2172.