Oropouche: técnicos do Ministério da Saúde visitam Alfredo Chaves

today9 de janeiro de 2025 remove_red_eye68

O objetivo foi monitorar a evolução da doença, investigar casos graves e aperfeiçoar as estratégias de combate ao surto

Técnicos do Ministério da Saúde (MS) visitaram Alfredo Chaves, nesta segunda-feira (06), para realizar um levantamento epidemiológico sobre a febre do Oropouche. O objetivo foi monitorar a evolução da doença, investigar casos graves e aperfeiçoar as estratégias de combate ao surto.

A equipe, vinculada ao Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde (EpiSUS), foi recebida pela secretária de Saúde, Taís Uliana, e por técnicos da pasta municipal.

Durante a visita, os especialistas do MS coletaram dados e orientaram os profissionais locais sobre as melhores práticas para lidar com a situação. Além disso, os dados obtidos serão analisados em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e outros municípios capixabas.

O município agora aguarda os resultados do estudo, que serão apresentados para embasar ações mais efetivas no enfrentamento à febre do Oropouche.

por Dirceu Cetto