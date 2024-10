Ouvidoria Municipal de Anchieta conta com novo canal de comunicação

A Ouvidoria Municipal de Anchieta agora conta com serviço de mensagem instantânea por meio do aplicativo WhatsApp. De qualquer lugar e horário, o cidadão pode acessar o sistema e enviar reclamações, sugestões, denúncias e elogios para o setor através do número (28) 99271-7327. As manifestações serão tratadas com total proteção da identidade do denunciante.

Conforme informações da Ouvidoria, o cidadão pode acompanhar pelo mesmo aplicativo a tramitação das ocorrências registradas.

De acordo com o ouvidor municipal, Leonardo Bissa Nogueira, a utilização do aplicativo foi um meio de facilitar ainda mais a participação da população junto a gestão municipal. “A Ouvidoria é o instrumento que atua como representante do cidadão diante do órgão público e o aplicativo vem para complementar esse trabalho”, disse.

A principal missão da Ouvidoria é garantir a transparência, agilidade e autonomia nos atendimentos e solicitações, com o objetivo de acompanhar e cobrar soluções rápidas e efetivas às instâncias municipais.

Além da nova ferramenta pelo WhatsApp, o cidadão continua com a disponibilidade de acesso ao sistema de Ouvidoria por meio do site oficial do município (www.anchieta.es.gov.br) ou atendimento presencial.