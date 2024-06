Pai é preso após ser flagrado abusando de filha em UTI

today12 de junho de 2024 remove_red_eye193

Um pai foi preso depois de ser flagrado, através de filmagem feita por funcionários de um hospital em São Paulo, onde a filha estava internada na UTI com uma traqueostomia após ter uma parada cardiorrespiratória, abusando da própria filha de 17 anos. O vídeo foi gravado em maio deste ano e mostra o homem passando a mão na vítima por dentro do avental, tocando os seios, pernas e outras partes do corpo.

A polícia ouviu sete funcionários do hospital, que disseram que durante a presença do pai o comportamento e os sinais vitais da adolescente sofriam alterações. Além disso, a equipe observou que o pai fechava a cortina do leito em diversas ocasiões.

“Observamos que, durante o tempo que ela ficava com o pai, era o momento que realmente ela se agitava mais, ela tinha taquicardia e a equipe toda ficou em alerta, porque a gente não queria acreditar que era o que realmente a gente estava vendo ali. E a uma situação de abuso”, disse uma funcionária em anonimato.

A paciente foi submetida a exame de corpo de delito e a delegada Kelly Cristina Sacchetto comprovou o abuso e as lesões causadas por ele, que foi preso dia 13 de maio e virou réu por estupro de vulnerável.

“Tivemos a constatação realmente através do exame de corpo de delito, onde realmente se constatou o abuso sexual, as lesões provenientes desse abuso que esse pai cometia”, disse a delegada.

O caso foi exibido nesta terça-feira, 11, no programa Profissão Repórter, da TV Globo, que falou amplamente sobre o crime de estupro de vulnerável.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil, por ano, recebe 56 mil denúncias de estupro de vulnerável. 153 casos por dia e seis a cada hora.