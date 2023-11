Panshow coloca Vila Velha em destaque na gastronomia capixaba

Vila Velha se prepara para sediar o maior evento de panificação e confeitaria do Estado, a Panshow Gastronomia 2023, que começa nesta quinta-feira (9) e vai até sábado (11), na sede do Sindicato da Indústria de Panificação (Sindipães), na Rua Rosa Vermelha, nº 700, bairro Novo México.

A prefeitura de Vila Velha – que se destaca como apoiadora e incentivadora desta grandiosa feira gastronômica – participará do evento disponibilizando ao público uma variada gama de serviços, por meio da Central Móvel do Empreendedor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec).

A Central Móvel do Empreendedor contará com o atendimento da Vila do Empreendedor, cuja equipe estará à disposição dos Microempreendedores Individuais (MEIs) da cidade durante o evento. Lá, os interessados poderão receber orientações sobre assuntos tributários e, ainda, sobre regularização, abertura, formalização e licenciamento.

Já a equipe do programa NossoCrédito disponibilizará linhas de crédito em condições especiais para micro e pequenos empreendedores, enquanto o grupo da Economia Solidária será representado por empreendedores e artesãos do município, que vão expor e comercializar seus produtos na Panshow.

Por sua vez, o Sine de Vila Velha vai cadastrar e encaminhar trabalhadores de inúmeras profissões para as vagas de emprego que serão ofertadas durante a feira por empresas que atuam nos mais variados setores.

As agroindústrias vilavelhenses, licenciadas pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), também vão participar do evento e prometem surpreender os participantes expondo e vendendo alimentos de alta qualidade, produzidos de forma artesanal no município.

“A Panshow Gastronomia 2023 será um evento setorial da maior importância que colocará Vila Velha em destaque, mais uma vez, no cenário estadual. A feira terá estrutura ampla e moderna, e sua programação inclui palestras, workshops e oficinas de capacitação técnica para o setor de alimentação. Além disso, haverá exposição de equipamentos e produtos, concursos culturais, shows musicais e uma grande variedade de comidas e bebidas”, informou o secretário interino de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Gabriel Nunes.

E Nunes completou: “A programação do evento é abrangente e inclui concursos, aulas, palestras, feira de negócios, espaço gourmet e uma arena cultural para unir empresários do setor, fornecedores e o público. O festival abordará, também, temas importantes para a indústria de panificação e confeitaria, como: clean label, saudabilidade, sabor, tecnologia e inovação. Haverá uma série de novidades de mercado para ajudar os empreendedores a inovar e fazer negócios”.