Parceria leva horta comunitária até o Centro Pop de Guarapari

9 de janeiro de 2025

O Centro de Referência Especializado em Pessoas em Situação de Rua – Centro POP – deu um importante passo em direção à inclusão social e à promoção da segurança alimentar, com o lançamento de uma inovadora horta comunitária suspensa. A iniciativa, que aconteceu na última terça-feira (07), envolve a colaboração entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (SEMAG), o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA) e a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania (SETAC), visa transformar o cultivo de alimentos em um ato coletivo de acolhimento e solidariedade.

Com o objetivo de promover a segurança alimentar e criar novas oportunidades de atividade produtiva para as pessoas em situação de vulnerabilidade que frequentam o Centro POP, o projeto tem como proposta proporcionar alimentos frescos e nutritivos, enriquecendo o cardápio da instituição. Além disso, busca fortalecer os laços comunitários, estimular a educação ambiental e ampliar a inclusão social no município.

“O projeto da horta comunitária é uma verdadeira demonstração de como a união de esforços pode gerar resultados transformadores. Com essa ação, conseguimos oferecer dignidade e novas oportunidades, mostrando que a segurança alimentar começa com solidariedade e trabalho coletivo”, afirmou Gabriel Matar, futuro Secretário de Agricultura.

A horta suspensa, além de ser uma solução sustentável e inovadora, ocupa um espaço que antes era subutilizado, oferecendo aos participantes a possibilidade de aprender sobre cultivo, nutrição e preservação ambiental.

O projeto, que envolve o plantio de uma diversidade de hortaliças e ervas, representa um passo significativo para melhorar as condições alimentares e sociais dos frequentadores do Centro POP, garantindo o acesso a alimentos de qualidade e ao mesmo tempo promovendo a educação ambiental.