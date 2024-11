ParkLogBR/ES: o Espírito Santo vai transportar o futuro do Brasil

O Governo do Estado, em parceria com as prefeituras e a iniciativa privada, lançou, nesta terça-feira (26/11) o Programa Estruturante ParklogBR/ES. A ação tem como objetivo potencializar o desempenho logístico, econômico e social das instalações portuárias e outros ativos localizados nos municípios de Aracruz, Colatina, Fundão, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Serra e Sooretama.

Coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento (Sedes), o ParklogBR/ES visa fomentar o desenvolvimento de terminais portuários, rodovias, ferrovias, aeródromos e áreas empresariais. O programa também prevê a criação de um comitê executivo de coordenação, que será responsável por articular as ações e acompanhar sua execução.

Durante o evento de lançamento, realizado no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande instituiu o Comitê Gestor do ParklogBR/ES e destacou o potencial do programa para transformar a logística e a economia capixaba.

“O programa vai permitir que o Espírito Santo seja mais eficiente no comércio internacional. Nessa nova fase que iremos viver a partir de 2033, com o fim da vigência dos atuais incentivos fiscais, o comércio internacional se tornará cada vez mais importante. É fundamental para o Estado ter um polo logístico completo naquela região, somando ao que já temos na Grande Vitória e ao que estamos consolidando na região sul”, explicou o governador.

Casagrande prosseguiu: “Do ponto de vista logístico, o nosso maior ponto de fragilidade é a ligação ferroviária para o interior do país. Por isso, seguimos em contato com o Governo Federal para solucionarmos essa demanda. Além disso, estamos investindo R$ 4 bilhões somente esse ano. De 2019 até hoje são quase R$ 16 bilhões em investimentos. Temos capacidade de seguir com esse mesmo ritmo no próximo ano, tornando o Espírito Santo cada vez mais competitivo e eficiente”.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, enfatizou o papel estratégico do ParklogBR/ES no desenvolvimento sustentável e na integração entre o setor público e privado, além de apresentar o programa como uma solução inovadora para os desafios logísticos nacionais.

“Estamos colocando de pé, com estratégia e de forma coletiva, uma estrutura logística diferenciada em termos de Brasil. Portos, aeroportos, ferrovia, ZPE [Zona de Processamento de Exportação], porto seco, malha rodoviária consolidada e em expansão, além de incentivos fiscais muito competitivos. Uma região que já conta com tudo isso e muito mais pode ser a solução logística para o Brasil. São oito municípios com todo esse potencial trabalhado para gerar negócios, mais oportunidades e mais desenvolvimento. Capazes de resultar numa quantidade significativa de novos postos de trabalho, mais empregos e renda”, destacou Ferraço.

O prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, falou sobre os investimentos já realizados no município, enfatizando a relevância do ParklogBR/ES para o futuro da região. “Nós investimos, no ano passado, R$ 500 milhões no nosso pacote de obras. Foram investidos mais de R$ 700 milhões no município de Aracruz. Nosso futuro é promissor, tanto para nós, e falo enquanto gestor do município, mas também para o estado e para o Brasil”, afirmou.

Infraestrutura e objetivos estratégicos

A região abrangida pelo programa conta com infraestrutura diversificada, incluindo portos como Portocel, Barra do Riacho e o Porto Imetame, que está em construção e será preparado para receber navios de grande calado, com a primeira atracação prevista para 2025.

Entre os investimentos do Governo do Estado em infraestrutura rodoviária, destacam-se a implantação da Rodovia ES-115, que ligará Serra a Aracruz, com previsão de inauguração do primeiro trecho entre o Polo Industrial da Serra e Nova Almeida em fevereiro de 2025, bem como a construção de dois contornos rodoviários para desviar o trânsito pesado do Centro de Aracruz e facilitar o acesso dos portos à Rodovia BR-101. Esses projetos, junto com outras melhorias, somam um investimento de aproximadamente R$ 1 bilhão.

Além disso, a região conta com a primeira ZPE privada do Brasil, localizada em Aracruz, e integra os benefícios fiscais da Sudene, o que fortalece sua competitividade para atrair novos investimentos e impulsionar o comércio exterior.

O ParklogBR/ES também busca consolidar a região como um eixo estratégico para as exportações do agronegócio do Centro-Oeste, aproveitando a localização privilegiada e a integração intermodal de sua infraestrutura. O programa é visto como uma oportunidade de promover o crescimento econômico e criar novas oportunidades de emprego e renda para a população capixaba.

foto Hélio Filho/Secom