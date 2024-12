Parque RDS Papagaio, em Anchieta, inaugura Jardim do Mel nesta quarta (04)

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e com apoio da Associação dos Meliponicultores do Estado do Espírito Santo (AMES), inaugura nesta quarta (04), às 14h, o primeiro Jardim do Mel de Anchieta. O jardim fica localizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Parque Papagaio, um importante território de preservação ambiental.



O Jardim do Mel contará com colmeias de abelhas nativas sem ferrão, espécies típicas da Mata Atlântica que desempenham um papel fundamental na polinização e no equilíbrio dos ecossistemas.

Além de contribuir para a conservação ambiental, o projeto tem como objetivo promover a educação ecológica, proporcionando aos visitantes – especialmente estudantes – uma experiência enriquecedora sobre a importância das abelhas para a biodiversidade e a sustentabilidade.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a preservação da natureza e a conscientização ambiental, criando um espaço que une conhecimento, proteção ambiental e valorização das espécies nativas.

As colmeias foram doadas pelo professor e biólogo, Thiago Branco, administrador do meliponario BioMel.