Passeio de barco revela as Ruínas Históricas de Anchieta

today22 de janeiro de 2025 remove_red_eye102

Verão é tempo de conhecer as belezas naturais de Anchieta. E uma boa opção é o passeio de barco para conhecer as ruínas históricas. Uma imersão na história, cultura e mistérios da cidade que ocorre aos sábados, domingos e também nos feriados.

O trajeto passa pelos rios Benevente e Salinas e pela Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio e seu incrível e preservado manguezal repleto de aves (garças, mergulhões). Uma experiência incrível!

O passeio comporta até dez pessoas e o ideal é formar um grupo, pois o custo do passeio é de R$ 600, independentemente da quantidade de passageiros, até o limite de dez. São cerca de três a quatro horas de roteiro.

O passeio não é organizado pela Prefeitura de Anchieta e as reservas devem ser feitas com cinco dias de antecedência diretamente com o empreendedor criador do passeio pelo telefone (28) 99911-9531.

fotos divulgação