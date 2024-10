Passeio de porsches movimenta Ubu, em Anchieta, neste sábado (26)

today23 de outubro de 2024 remove_red_eye105

No próximo sábado (26), o balneário de Ubu, em Anchieta, sediará o primeiro Passeio de Regularidade do Porsche Clube do Espírito Santo, intitulado Gentleman’s Drive. O evento reunirá 28 duplas de pilotos e navegadores em um passeio a ser cronometrado, com velocidade média de 62,8 km/h, estritamente dentro dos regulamentos das leis de trânsito e de boas maneiras, tal como manda a cartilha dos cavalheiros e damas.

Organizado com o apoio da Construtora Riviera, responsável pelo empreendimento Paradise Ubu, em Anchieta, o rally destaca a combinação de automobilismo e boas práticas no trânsito.

“O Gentleman’s Drive nasceu para mostrar que, mesmo com carros potentes, é possível ser responsável e seguir as regras. Será uma oportunidade de reunir amigos e exibir a beleza e a engenharia dos Porsches”, afirma Renato Avelar, gestor comercial do Paradise Ubu e organizador do evento.

O PASSEIO

Segundo os organizadores, as duplas, compostas por um piloto e um navegador, irão receber uma planilha com detalhes do percurso, que conta com pontos de controle ao longo do trajeto.

A largada preliminar será no Posto Champagnat, na Praia da Costa, em Vila Velha, com destino a Guarapari, onde terá início a cronometragem oficial. O percurso passará por Meaípe e Iriri, até chegar no balneário de Ubu. O grande diferencial é que, no passeio de regularidade, os participantes são penalizados tanto por chegarem adiantados quanto por atrasos, o que exige máxima atenção do navegador.

Além de troféus para as melhores duplas, o evento também premiará a equipe mais bem vestida, incentivando os participantes a usarem trajes de estilo clássico. Após a chegada, haverá uma confraternização no balneário, com uma feijoada preparada pelo chef Claudinho Piazarollo.