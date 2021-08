Guarapari | Patrulha Escolar realiza visitas em escolas na semana do dia do Soldado

A semana do Dia do Soldado foi bastante movimentada para a Patrulha Escolar do 10º Batalhão da Polícia Militar em Guarapari. Os militares realizaram visitas em diversas escolas, interagiram com as crianças explicando de forma lúdica o trabalho de um policial militar e aproveitaram para mostrar alguns equipamentos e materiais de emprego militar.

Alguns alunos, sabendo da visita, fizeram questão de preparar cartinhas e cartazes para os policiais. “É muito gratificante receber o carinho das crianças e observar a atenção delas em nos ouvir (…) isso nos motiva a perseverar no caminho de conscientização com as crianças” afirmou o soldado Carlos – integrante da Patrulha Escolar.

A inteiração ocorreu com alunos da educação infantil e fundamental I durante toda semana, finalizando as visitas na última sexta-feira (27).

A Patrulha Escolar atua nas escolas do município de Guarapari realizando visitas esporádicas durante todo ano letivo com objetivo de promover junto com a comunidade escolar um ambiente propício para o ensino e a aprendizagem, auxiliando no processo de cultura da paz, na busca de uma parceria eficaz para solucionar os problemas nas unidades de ensino. Os profissionais auxiliam na orientação dos procedimentos a serem adotados em relação aos casos de ocorrências relacionados à violência, fluxo de atendimento para acompanhamento dos casos de ato infracional e orientações gerais.

A equipe também participa de reuniões e eventos com as famílias; desenvolve projetos e outras propostas que envolvam os alunos; aborda a diversidade do cotidiano escolar, como palestras sobre bullying; procedimentos de pais com filhos estudantes, docentes e sobre o Estatuto da Criança e Adolescente.

Atualmente a guarnição é composta pelo cabo Jonathan e soldado Carlos, ambos são instrutores do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência. A patrulha escolar atuante no município de Guarapari dispõe de um telefone funcional para contato direto com a comunidade escolar. Por meio do (27) 9 9249-7142 é possível passar demandas diretamente aos policiais militares. Importante frisar que o canal emergencial com a Polícia Militar é o 190.

“Percebemos um grande interesse das escolas em receber a visita da patrulha escolar nessa semana e ficamos felizes com isso. Nosso objetivo é estreitar os laços com a comunidade escolar como um todo”, destacou o comandante da Unidade, tenente-coronel Emerson Caus.