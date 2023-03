Pedra Azul está no Top 10 dos destinos mais acolhedores do Brasil

Pedra Azul é o representante capixaba na lista de destinos mais acolhedores do Brasil. Com base em 240 milhões de avaliações verificadas de viajantes reais, a Booking.com anuncia os ganhadores da décima primeira edição do prêmio anual Traveller Review Awards 2023, que reconhece os prestadores de serviços de viagens pelo seu compromisso com a hospitalidade e a excelência ao longo do ano.

O Espírito Santo conseguiu se destacar ficando entre os dez primeiros lugares mais acolhedores, com a Região de Pedra Azul em sétimo lugar no ranking da premiação.

Para o secretário de Estado de Turismo, Werverson Meireles, esta conquista é muito importante para o turismo no Estado. “É com orgulho que recebemos esta mídia positiva. Isso mostra que o trabalho realizado pelo poder público em conjunto com a iniciativa privada e o trade tem dado muito certo”, comemorou o secretário.

“O poder público se empenha em promover capacitações, desenvolver as rotas, divulgar os circuitos e melhorar os acessos, para assim, mostrar cada vez mais a região de Pedra Azul. Esperamos crescer ainda mais neste ranking” completou.

Pedra Azul

A região é um dos lugares mais famosos e procurados do Espírito Santo, repleto de belezas naturais. O Parque Nacional da Pedra Azul é um dos principais pontos turísticos de toda a região, e onde está localizada a famosa Pedra Azul, uma formação rochosa considerada patrimônio geológico brasileiro, com tonalidade azulada.

Pedra Azul já é um destino consolidado no turismo capixaba, com uma rede hoteleira forte e com empreendimentos de agroturismo, gastronomia e produção de cervejas artesanais. Tudo isso alinhado e uma beleza natural exuberante que atrai olhares de visitantes brasileiros e internacionais.

Sobre a pesquisa

O Traveller Review Awards é um programa anual de valorização, no qual o site Booking.com reconhece a boa hospitalidade oferecida por seus parceiros, conforme demonstrado pelas notas de avaliação que os viajantes deixam após a estadia ou experiência. Os destinos devem ter pelo menos 50 acomodações elegíveis para concorrer. Mais de 220 países participam da pesquisa para premiação.

Além disso, a premiação também identificou os tipos de hospedagem preferidos dos hóspedes. Mesmo com mais de 30 tipos de acomodações diferentes disponíveis na plataforma, algumas propriedades conquistaram o coração dos viajantes. Pelo sexto ano consecutivo, os apartamentos foram os tipos de acomodação mais premiados nacionalmente (20.627 premiados), seguidos pelas casas de temporada (8.857).

Confira aqui os vencedores da categoria “Lugares mais acolhedores do país”:

1) Porto de Galinhas (PE)

2) Penedo (RJ)

3) Monte Verde (MG)

4) Fernando de Noronha (PE)

5) Lavras Novas (MG)

6) Visconde de Mauá (RJ)

7) Pedra Azul (ES)

8) Serra do Cipó (MG)

9) Pomerode (SC)

10) Abraão (RJ)