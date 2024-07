Pesquisa: Ferraço dispara na frente com 43,54% das intenções de voto em Cachoeiro

today25 de julho de 2024 remove_red_eye85

A recente pesquisa eleitoral registrada sob o número ES-03796/2024 e divulgada em 25 de julho de 2024, apresenta um panorama detalhado das intenções de voto e rejeição dos pré-candidatos à prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Realizada pela Directa Consultoria e Publicidade Ltda, em parceria com o Jornal Opinião ES, a pesquisa entrevistou 730 eleitores entre os dias 19 e 20 de julho, com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 3,62%.

Cenário Estimulado: intenções de voto

No cenário estimulado, onde os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, Theodorico Ferraço (PP) destaca-se como o grande líder, com 43,54% das intenções de voto. Em segundo lugar, mas com uma distância considerável, está Diego Libardi (Republicanos) com 10,61%, seguido por Léo Camargo (PL) com 8,71%.

Confira a distribuição completa das intenções de voto:

Ferraço (PP): 43,54%

Diego Libardi (Republicanos): 10,61%

Léo Camargo (PL): 8,71%

Lorena Vasques (PSB): 8,44%

Carlos Casteglione (PT): 7,07%

Nenhum desses: 8,03%

Branco/Nulo: 3,67%

Não sabe/Não respondeu: 9,93%

Neste cenário, todos os candidatos que seguem Ferraço estão tecnicamente empatados, indicando uma disputa acirrada pela segunda colocação.

Rejeição dos Pré-Candidatos

A pesquisa também investigou a rejeição dos candidatos, revelando que Carlos Casteglione (PT) enfrenta a maior resistência entre os eleitores, com 45,71% de rejeição. A rejeição reflete uma predisposição negativa que o eleitor mantém em relação a determinados candidatos.

Veja os dados completos de rejeição:

Carlos Casteglione (PT): 45,71%

Lorena Vasques (PSB): 11,02%

Theodorico Ferraço (PP): 5,99%

Diego Libardi (Republicanos): 5,31%

Léo Camargo (PL): 4,22%

Rejeita ninguém: 9,66%

Rejeita todos: 5,71%

Não sabe/Não respondeu: 12,38%

Theodorico Ferraço, ex-prefeito e com grande influência na política de Cachoeiro de Itapemirim, confirma sua liderança indiscutível nas pesquisas eleitorais, destacando-se como o principal candidato na corrida eleitoral. Sua experiência e legado político são reconhecidos pela população, colocando-o à frente com uma margem significativa.