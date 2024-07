FUTURA confirma pré-candidato a prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, na frente da disputa

A primeira pesquisa pré-eleitoral realizada pela Futura no projeto 100% Cidades foi divulgada nesta segunda-feira, dia 08 de julho, referente ao município de Guarapari.

Segundo os dados, o vereador Rodrigo Borges, do Republicanos, e o deputado estadual Zé Preto (PP), estão empatados na margem de erro.

Os 400 eleitores com 16 anos ou mais foram ouvidos entre 26 de junho e 2 de julho de 2024. Na espontânea, onde os eleitores citam em quem votariam se a eleição fosse hoje, Rodrigo aparece com 14,6% e Zé Preto 11,7% da intenção de votos.

Logo em seguida aparecem empatados na margem de erro Wendel Lima (MDB) com 4%; Emanuel Vieira 3,5%. Gedson Merízio (Podemos) 1%; Oylas Pereira (PT) 0,5%; Danilo Bahiense (PL) 0,4%; Ted Conti (PSB) 0,3%.

Os indecisos somaram 54,4% e 6,2% votariam em branco ou nulo.

Lembrando que o instituto Orizzonte Pesquisas também realizou duas pesquisas de intenção de votos para a prefeitura de Guarapari e, em ambas, o nome de Rodrigo Borges lidera na espontânea. Na primeira com 19,3% e Zé Preto com 15,2% (foram ouvidas 512 pessoas nos dias 9 e 10 de abril de 2024). Já na segunda pesquisa Rodrigo aparece com 20,4% e Zé Preto 12,5% (foram ouvidas 519 pessoas nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2024). O nível de confiança é 95% e a margem de erro de 4,37%.

ESTIMULADA

Na estimulada, onde são apresentados os nomes dos pré-candidatos, 26,2% dos eleitores votariam em Rodrigo Borges e 24,8% em Zé Preto.

Wendel Lima aparece com 6,9%; Ted Conti 3,7%; Danilo Bahiense e Gedson Merízio 3,3% cada um; Emanuel Vieira 2,6% e Oylas Pereira com 1,2%.

Branco, nulo ou ninguém 4,8%; indecisos, não sabem ou não responderam totalizam 23,2%.

Em segundo cenário da estimulada, sem Ted Conti, Rodrigo aparece com 27,2% e Zé Preto 25,1%.

Empatados na margem de erro aparecem Gedson Merízio (9,2%); Wendel Lima (7,5%) e o deputado estadual Danilo Bahiense (5,9%), que está também empatado tecnicamente com Emanuel Vieira, citado por 2,0% dos entrevistados. Emanuel aparece empatado também com o petista Oylas Pereira (1,7%).

Os eleitores que votariam em branco, nulo ou ninguém seriam cerca de 4,8%. Indecisos, não sabem ou não responderam 16,7%.

Em outro cenário, onde aparecem Ted Conti e sem Gedson Merízio, Rodrigo aparece com 29,3% e Zé Preto 26,4%.

Depois vem Wendel Lima 10,3%; Ted Conti 8,6%; Emanuel Vieira 5,0%; Danilo Bahiense 2,8% e Oylas Pereira 1,2%.

Ninguém, branco e nulo somam 6,4%. Indecisos, não sabem ou não responderam 10,0%.

Já em um cenário sem Ted Conti e Gedson Merízio, Rodrigo foi citado por 33,0% dos entrevistados seguido de Zé Preto com 28,7%.

Wendel Lima (8,1%); Emanuel Vieira (5,6%); Danilo Bahiense (5,1%) e Oylas Pereira (1,9%).

Ninguém, branco ou nulo cerca de 4,7% dos eleitores. Indecisos, não sabem ou não responderam 12,9%.

REJEIÇÃO

Wendel Lima lidera a rejeição com 31,0% quando apresentada uma lista com oito possíveis candidatos, seguido de Zé Preto 20,7%.

Ted Conti foi citado por 13,5% dos eleitores, 12,6% disseram Oylas Pereira, 12,4% Gedson Merízio; 12,2% Emanuel Vieira; 12,1% Rodrigo Borges e 11,4% Danilo Bahiense.

1,6% disseram que rejeitam todos os citados e 12,6% afirmaram que não rejeitam nenhum deles, Cerca de 18,6% não souberam ou não responderam.

Os eleitores também foram questionados por quais canais eles se informam sobre os candidatos.

Citaram espontaneamente a televisão 28,5%. 23,8% conversas com amigos e familiares; 21% redes sociais; 15,4% site de notícias; 3,5% jornais; 2,7% rádios e 0,2% revistas. Não souberam ou não responderam 21%.

Foram entrevistados 400 eleitores com 16 anos ou mais por telefone assistido por computador entre 26 de junho e 2 de julho de 2024.

A pesquisa tem margem de erro de 4,9 pontos percentuais para mais ou para menos e índice de confiabilidade de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número ES-03177/2024.

fonte Folha Vitória