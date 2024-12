Pesquisa inédita reflete a conexão de gerações com o rei Roberto Carlos em Cachoeiro

Um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Perfil revela a relação de Cachoeiro de Itapemirim com o Rei Roberto Carlos

Com mais de sessenta anos de sucesso e admirado em diversos países, Roberto Carlos ultrapassa fronteiras, mas também gerações com suas músicas de sucesso. A grandeza do rei despertou o interesse do fã e sócio proprietário do Instituto de Pesquisa Perfil, Erasmo Lima, a desenvolver um levantamento na terra natal do rei e saber a relação do cantor com a cidade.

Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados gosta do Rei (78,61%) e reconhece sua importância como a principal personalidade nascida em Cachoeiro (66,67%). O estudo também investigou como os moradores imaginam o cantor em seu dia a dia, destacando traços como romantismo (22,15%) e simpatia (17,02%), embora também expressam ressentimento sobre sua ausência na cidade.

Ao questionar os motivos da admiração, 28,36% citam suas músicas e 22,89% mencionam seu nascimento na cidade. Ao longo das décadas, Roberto Carlos lançou sucessos que marcaram gerações; a pesquisa revelou que “Detalhes” (10,18%) é a canção mais apreciada entre jovens, adultos e idosos, seguida por “Meu Pequeno Cachoeiro” (10,04%), “Emoções” (8,93%), “Esse Cara Sou Eu” (7,39%) e “Lady Laura” (7,11%).

A canção “Meu Pequeno Cachoeiro”, do compositor Raul Sampaio, foi lançada por Roberto Carlos em 1971, em homenagem à cidade. Nela, o rei lembra que quando saiu do município, o objetivo era voltar, mas não foi isso que aconteceu. Ainda na canção, o rei demonstra o carinho pela cidade e a saudade pelos momentos vividos e frisa que a infância em Cachoeiro foi essencial para ser quem é hoje. Quando o Cachoeirense foi perguntando sobre a canção, quase 90% (89.55%) sabiam da existência da música.

Para Erasmo Lima, sócio proprietário do Instituto de Pesquisas Perfil, os dados coletados são reveladores e refletem um sentimento ímpar da população em relação ao conterrâneo mais ilustre.

“Esses dados inéditos nos mostram que, apesar do reconhecimento mundial e da fama inegável de Roberto Carlos, existe um desejo genuíno da população por uma conexão mais próxima com ele. Os resultados nos convidam a refletir sobre como podemos fomentar uma maior interação entre Roberto Carlos e sua cidade natal,” destacou Erasmo Lima.

O levantamento foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Perfil. A coleta de dados ocorreu no dia 28 de outubro de 2024 e ouviu 402 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de 4%, com grau de confiabilidade de 95%.