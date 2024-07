Pesquisa mostra Ferraço com 30 pontos de vantagem em Cachoeiro

As últimas três pesquisas eleitorais registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgadas em veículos de comunicação do Espírito Santo, destacam Theodorico Ferraço (PP) como o líder absoluto na corrida pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. Com uma vantagem expressiva, Ferraço se firma como o favorito nas eleições deste ano.

A pesquisa mais recente, divulgada na segunda-feira (29) pelo Instituto Solução, revela que Ferraço está disparado na frente com 41,8% das intenções de voto, superando seus adversários em mais de 30 pontos percentuais. Diego Libardi (Republicanos) e Léo Camargo (PL) estão tecnicamente empatados em segundo lugar, com 10,8% e 10% respectivamente. Carlos Casteglione aparece com 8% e Lorena Vasques com 5%.

Os eleitores que votariam em branco ou nulo somam 4,2%, enquanto 20,2% não souberam ou não responderam.

Crescimento na Pesquisa Espontânea

Além dos números expressivos na pesquisa estimulada, Ferraço também se destaca na pesquisa espontânea. Ele é lembrado por 30,5% dos eleitores, registrando um crescimento de 10 pontos em relação ao levantamento anterior realizado pelo Instituto Directa. Léo Camargo tem 6,8%, Diego Libardi 6,2%, e Carlos Casteglione 5,2%, todos tecnicamente empatados e 20 pontos atrás de Ferraço. Lorena Vasques é mencionada por apenas 2,2% dos entrevistados.

Baixa Rejeição

No quesito rejeição, Carlos Casteglione é o mais citado com 42,8%, seguido por Lorena Vasques com 23%. Ferraço, com uma rejeição de apenas 7,8%, é um dos candidatos menos rejeitados, ao lado de Diego Libardi (4,2%) e Léo Camargo (6,8%). Cerca de 3% dos eleitores não rejeitam nenhum candidato e 12,5% não souberam ou não responderam.

Dados da Pesquisa

O Instituto Solução entrevistou 400 eleitores nos dias 26 e 27 de julho em Cachoeiro de Itapemirim. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob o número 04401/2024, com um índice de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,9 pontos percentuais.

Com uma liderança consolidada e um histórico de realizações, Theodorico Ferraço se apresenta como o principal nome na disputa pela prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.