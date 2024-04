PESQUISA | Vereador Rodrigo Borges lidera para prefeito de Guarapari

O vereador Rodrigo Borges (Republicanos) está liderando a pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de Guarapari, segundo o estudo do instituto Orizzonte Pesquisas. O levantamento está registrado na justiça eleitoral como manda a lei sob o número ES-03485/2024.

O estatístico responsável é Gabriel Antônio Torres Pinto, que tem o registro número 8198 no Coren. Foram ouvidas 512 pessoas nos dias 9 e 10 de abril de 2024. O nível de confiança é 95% e a margem de erro de 4,37%.

Na espontânea, quando o nome dos candidatos não são apresentados, Rodrigo Borges tem 19,3%, seguido de Zé Preto com 15,2%. Em terceiro aparece Wendel Lima com 5,1%, seguido por Emanuel com 4,5%. Também foram lembrados, Danilo Baiense com 2% e Gedson Merízio com 1,4%.

Já na simulada, quando o entrevistador mostra o nome dos possíveis candidatos, Rodrigo continua liderando com 24,4%, seguido de Zé Preto com 22,7%. Nesse cenário Wendel Lima e Emanuel aparecem empatados com 6,6%. Gedson aparece com 3,3% e Danilo Baiense com 2,7%. Oylas do PT é citado por 0,2%.

fonte ES em Foco