Pessoa é flagrada em uma cena inusitada na praia de Piúma, veja o vídeo

today14 de abril de 2023 remove_red_eye492

Na tarde desta sexta-feira, dia 14, uma cena, no mínima inusitada, fez com que o fato fosse registrado por uma câmera de celular no momento do flagrante. Nas imagens aparece uma pessoa se lavando no mar, na praia Acaiaca, em Piúma, com a maior naturalidade.

Veja o vídeo