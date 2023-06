Peterson & Renan anunciam parceria com João Bosco & Gabriel

O novo single da dupla Peterson & Renan, “Vida Louca”, conta com a participação dos gigantes do sertanejo João Bosco & Gabriel, que acumulam mais de 420 milhões de streams no YouTube.

A dupla sertaneja Peterson & Renan anuncia seu mais novo single, “Vida Louca”, com uma parceria de peso: João Bosco & Gabriel, que possuem mais de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 420 milhões de streams no YouTube.

O lançamento, que tem tudo para ser o novo hit do sertanejo pop, será nesta sexta-feira (dia 9), pela agregadora musical New Music Brasil, em todas as plataformas digitais e com direito a videoclipe.

Porém, você já pode ouvir o single “Vida Louca”, com exclusividade, clicando abaixo:



Você também pode salvar a música para escutá-la antes de todo mundo nas plataformas digitais, no dia do lançamento. É só clicar aqui!

Com ritmo alegre e dançante, perfeito para as baladas sertanejas, o single mostra que a superação de um relacionamento amoroso não é só sofrência, afinal, “quem tá sofrendo é o coração e não a minha boca”, diz a letra.

Além disso, uma curiosidade é que os próprios João Bosco & Gabriel participaram da composição da música.

“O produtor Éliton Carlos Sirino, responsável pelo projeto, é um amigo de longa data da dupla João Bosco & Gabriel. Ele pediu para que os mesmos fizessem uma partição no nosso DVD gravado em Chapecó/SC, e eles aceitaram na hora e ainda cederam uma música de autoria da dupla para gravarmos, que veio a ser Vida Louca”, explicou Peterson.

Sobre a dupla Peterson & Renan



Nascido em Ribeirão Preto/SP, Peterson Magalhães nem sempre atuou na música. Apaixonado por futebol desde os três anos, ele jogou em vários times até decidir seguir a carreira musical. Para isso, ele teve o apoio do cantor Hudson, da dupla Edson & Hudson, que ficou impressionado após ouvir Peterson cantar uma de suas músicas.

Já Renan, que é natural de Umuarama/PR, começou a carreira musical com apenas 11 anos, tocando violão em festivais. Antes de iniciar sua parceria com Peterson ele fez parte das duplas “Ruy Lopes e Renan” e “Paulo Di Lima e Renan”, sendo esta última responsável pelo sucesso “Mulherama”, que acumula mais de 8 milhões de streams nas plataformas digitais.

“Eu estava em Balneário Camboriú com a minha família e sabendo que o Peterson também estava lá resolvi mandar mensagem. Convidei ele para tocar umas modas e ele topou. Mas quando cantamos a primeira música minha família ficou empolgada e pedindo mais. Então tivemos a ideia de montar a dupla e gravar o primeiro clipe”, conta Renan.

Assim, a dupla Peterson & Renan surgiu há três anos, fruto da amizade entre os cantores. O primeiro single lançado pela dupla foi “De Amorzinho a Pé de Cana“, que hoje está com mais de 250 mil visualizações no YouTube.