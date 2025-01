Pietra Quintela recarrega as energias com viagem em família aos EUA

De férias, a atriz esteve em Miami, nos parques de Orlando e manteve a tradição de esquiar em Aspen

A atriz Pietra Quintela começou 2025 com as energias renovadas após uma viagem especial aos Estados Unidos. Ao lado da família, ela aproveitou momentos de lazer em Orlando, onde se encantou novamente com os parques temáticos. Embora ame a Disney, Pietra revelou que seu parque favorito é a Universal, especialmente pela adrenalina das montanhas-russas.

“A montanha-russa do Hagrid, de Harry Potter, é a minha favorita de todos os tempos. Parece que você realmente está dentro do filme, é uma sensação muito boa”, conta.

A viagem também incluiu dias em Aspen, onde a atriz curtiu sua paixão pelo esqui, esporte que pratica anualmente com a família.

“Eu sempre fui uma garota do inverno, amo o frio, e Aspen é o lugar que mais gosto de viajar. A gente faz tudo junto e isso é muito especial pra mim”, afirma.

Já em Miami, Pietra desfrutou momentos mais tranquilos, aproveitando o aconchego com seus pais e irmãos. “Fazer churrascos, almoços e curtir a piscina foi muito gostoso. Foi diferente e muito especial”, entrega.

Para a atriz, esses momentos em família são essenciais para começar o ano com o pé direito. “Viajar no começo do ano é muito importante para mim. Estar com minha família, que sempre me apoiou, me dá forças para voltar à rotina cheia de energia. Tenho muitos pressentimentos bons sobre 2025 e acho que será um ano incrível”, completa.