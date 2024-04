Piloto Hugo Cibien disputa primeira etapa da temporada 2024 da Stock Series

O capixaba Hugo Cibien está confirmado para a temporada 2024 da Stock Series e vai correr neste sábado (20) e domingo (21), no autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento vai contar com a presença de outros 12 pilotos automobilísticos nesta etapa da categoria de acesso à Stock Car.

Hugo Cibien vai disputar o campeonato pelo segundo ano consecutivo, com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio da Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC). De contrato renovado com a equipe W2 ProGP, Hugo Cibien traz uma boa bagagem obtida no ano passado e agora busca brigar por títulos na competição e em outras categorias.

“Estou muito feliz por ir para a minha segunda temporada na Stock Series. Este ano, entendendo melhor o carro, espero lutar lá na frente e, quem sabe, brigar pelo título”, disse o piloto do carro número 92 nesta temporada.

Motivado para encarar os desafios da nova temporada, Cibien teve uma forte preparação física e mental para chegar pronto ao objetivo de conquistar o pódio na abertura da temporada e iniciar com pé direito a disputa do campeonato.

Para a primeira rodada do circuito, a ArcellorMittal fechou acordo de patrocínio e, neste domingo (21), acontecerá a prova “GP ArcelorMittal Interlagos Stock Car”, em comemoração aos 45 anos da Stock Car. Além dos naming rights da corrida, haverá a entrega dos seis troféus do GP e o carro-madrinha que irá à pista de interlagos será o protótipo do carro que será usado pela categoria em 2025, mas ainda em carroceria 2024 (Sedan) e não SUV, que será empregada no ano que vem.

As corridas da Stock Series 2024 acontecem no sábado (20), às 10h, e no domingo (21), às 9h e às 9h40. Em seguida, às 12h30, acontece a corrida principal, com transmissão de Band Sports, SporTV e redes sociais da Stock Car.

Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC)

Sancionada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, a Lei de Incentivo ao Esporte Capixaba (LIEC) é importante para promover atletas, clubes, federações, associações e competições esportivas, de forma geral, em todo o Estado, por meio de recursos captados com empresas instaladas no Espírito Santo.

O objetivo é abranger projetos em diversas categorias, como o desporto educacional, de lazer e de participação, voltados para as ações com o público em geral, e de rendimento, direcionados para atletas e paratletas de alto rendimento, com foco na melhora dos resultados em competições.

Como patrocinar

As empresas que desejam financiar os projetos esportivos do Estado, por meio da Lei de Incentivo, a LIEC, podem acessar o site oficial da Sesport e analisar os projetos já aprovados. Em caso de interesse por parte das empresas, ela pode entrar em contato com a Sesport para receber mais informações dos proponentes.