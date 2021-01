Piúma abre processo seletivo para contratação de professores e pedagogos em regime de contratação temporária

today26 de janeiro de 2021 remove_red_eye362

A prefeitura de Piúma lança nesta quarta-feira, dia 27, o Edital nº 001/2021 do Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas em regime de Designação Temporária (DT) e formação de cadastro de reserva para professores e pedagogos que atuarão nas unidades escolares da rede municipal de ensino, para o exercício do ano de 2021.



As inscrições serão realizadas EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o link https://www.piuma.es.gov.br/portal/selecao e clicar no Edital do Processo que deseja inscrever-se e que estiver indicado como “Inscrições Abertas”.

Caso seja a primeira inscrição no município o candidato deverá clicar no campo “criar conta”, no canto superior direito da página, preencher todos os campos e criar sua senha (guarde a senha, pois será necessária para acessos futuros).

Se já for cadastrado no site basta clicar no campo “entrar” e acessar com o CPF e senha, entrar e clicar no link “faça sua inscrição”.

Inscrições

De 27 a 31 de janeiro de 2021.

Foto Pixabay