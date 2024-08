Piúma arrecada R$ 500 milhões em três anos e meio, mas não realiza melhorias concretas

Nos últimos três anos e meio, a cidade de Piúma arrecadou aproximadamente R$ 500 milhões, mas a falta de entregas significativas para a população tem gerado insatisfação e críticas. Mesmo com uma arrecadação crescente, a atual administração não conseguiu transformar esse montante em melhorias concretas para os cidadãos.

Arrecadação de Piúma

2021: R$ 90.1 milhões

2022: R$ 110.6 milhões

2023: R$ 131.3 milhões

2024 (até junho): R$ 177.9 milhões

Apesar desses números impressionantes, diversas áreas essenciais permanecem em condições

precárias:

1. Saúde em crise: a farmácia municipal enfrenta escassez de medicamentos, e a farmácia itinerante foi desativada, agravando a situação. A lotação no hospital municipal força muitos moradores a buscar atendimento em cidades vizinhas, um reflexo claro da má gestão dos recursos destinados à saúde.

2. Assistência Social ineficiente: a falta de cestas básicas para atender famílias carentes é um problema sério. A Assistência Social deveria ser uma prioridade, mas a incapacidade de fornecer o básico revela uma administração desconectada das necessidades de seus cidadãos mais vulneráveis.

3. Habitação: nenhuma casa popular foi construída ou entregue durante este período. A falta de investimento em habitação é uma falha grave, especialmente quando comparada com os altos níveis de arrecadação.

4. Investimentos externos dominam: a maior parte das obras e melhorias visíveis na cidade são fruto de investimentos do Governo do Espírito Santo. Entre elas, destacam-se a revitalização da orla e a construção do contorno de Piúma. Sem esses investimentos estaduais, as realizações da administração municipal seriam ainda mais escassas.

Uma gestão questionável

O descompasso entre a arrecadação robusta e a falta de entregas relevantes sugere problemas profundos na gestão municipal. O que se observa é uma administração que, apesar dos recursos abundantes, não consegue traduzí-los em melhorias tangíveis para a população.

Expectativas frustradas

A população de Piúma esperava que a crescente arrecadação se traduzisse em uma qualidade de vida melhor, com serviços de saúde eficientes, suporte social adequado e investimentos em infraestrutura habitacional. Infelizmente, essas expectativas não foram atendidas.

Arrecadação x entregas

A análise da gestão municipal de Piúma aponta para uma administração que, apesar dos altos níveis de arrecadação, não conseguiu transformar esse dinheiro em benefícios concretos para a população.

As falhas em áreas críticas como saúde, assistência social e habitação destacam a necessidade de uma reavaliação profunda das prioridades e estratégias da atual gestão.

Para um futuro mais próspero, é imperativo que os recursos arrecadados sejam utilizados de forma mais eficaz e alinhada às necessidades dos cidadãos.

por Wanderson Amorim