PIÚMA | Coligação pede cassação do registro de candidatura de vereadores

today2 de outubro de 2024 remove_red_eye318

A Justiça Eleitoral deu início a uma investigação após uma ação, sob o número 0600765-97.2024.6.08.0017, movida pela Coligação Unidos Por Piúma, do candidato Kauê Oliveira (PL). A denúncia aponta que vereadores da base do prefeito e candidato à reeleição, Paulo Cola (Cidadania), usaram camisas com propaganda eleitoral em favor de Cola durante uma sessão da Câmara Municipal, transmitida ao vivo pelo YouTube e Facebook.

Os vereadores são acusados de realizar propaganda negativa contra Kauê, com ataques pessoais e informações falsas, o que caracteriza, segundo os advogados de Kauê, abuso de poder político e conduta vedada. A coligação pede a cassação dos registros de candidatura dos vereadores envolvidos e a inelegibilidade deles, argumentando que as ações visam descreditar Kauê e influenciar negativamente a opinião pública às vésperas das eleições.

O vereador Eliezer Dias, presidente da Câmara, é um dos principais alvos da denúncia, sendo acusado de usar sua posição para desacreditar Kauê com alegações infundadas. Segundo a coligação, tais comportamentos não apenas configuram difamação, mas também representam uma grave violação das leis eleitorais.

As consequências para os envolvidos podem ser severas, incluindo a cassação de mandatos e inelegibilidade, o que eleva a tensão na disputa pela Prefeitura de Piúma.

A ação ressalta a necessidade de um ambiente eleitoral limpo e justo, onde todos os candidatos possam concorrer sem ataques desleais e práticas inadequadas. A decisão da Justiça Eleitoral, que ainda está em andamento, poderá moldar o futuro político da cidade.

fonte Notícias do ES