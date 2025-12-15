Piúma comemora a Virada com trio elétrico e show pirotécnico inédito

today15 de dezembro de 2025 remove_red_eye104

A virada do ano em Piúma promete ser inesquecível. Entre os dias 31 de dezembro e 4 de janeiro, a cidade realiza o Festival da Virada, uma grande celebração que reúne trio elétrico, shows musicais, alegria e um show pirotécnico inédito, que pela primeira vez será realizado com fogos distribuídos em balsas posicionadas na orla central.

A festa começa na quarta-feira (31), na Praça Dona Carmem, com apresentações que aquecem o público para a chegada de 2026. Às 20h30, a Banda KS10 sobe ao palco e, às 23h, o clima de contagem regressiva toma conta da cidade com o show de Flávia Mendonça, em trio elétrico posicionado em frente à praça. À meia-noite, o céu de Piúma se ilumina com o novo formato do show pirotécnico, realizado a partir de duas balsas na orla central, criando um espetáculo ainda mais amplo, visual e seguro para moradores e visitantes.

A programação segue na quinta-feira (1º de janeiro), com trio elétrico saindo próximo ao Quiosque Ecologia, às 16h, ao som da Banda MC6, mantendo o clima festivo logo no primeiro dia do ano.

Na sexta-feira (2), a animação começa à tarde, com o trio elétrico saindo do antigo Bar do Jonas, às 16h, com Fernanda Pádua. À noite, a Praça Dona Carmem recebe a Banda Santarens, às 20h30, e Thiarlys e Melina, às 23h.

O sábado (3) promete arrastar foliões pela orla. Às 16h, o trio elétrico sai próximo ao Quiosque Ecologia, com Reinaldinho. À noite, o samba e a energia contagiante tomam conta da praça com o Grupo MuleKagem do Samba, às 20h30, seguido da Banda Swing Battifun, às 23h.

O encerramento do Festival da Virada acontece no domingo (4), com clima de despedida em grande estilo. Às 16h, o trio elétrico sai do antigo Bar do Jonas, com a Banda Agitaê, mantendo a alegria até o último dia do evento.