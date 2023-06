PIÚMA | Contas do ex-prefeito Samuel Zuqui são aprovadas por unanimidade

Assim como o Tribunal de Contas do Espírito Santo – TC/ES – a Câmara de Vereadores de Piúma aprovou por unanimidade na tarde desta terça-feira, 20, as contas do ex-prefeito Samuel Zuqui referente ao ano de 2016.

Zuqui acompanhou a votação do plenário da Casa de Leis e recebeu cumprimentos dos vereadores pelo trabalho sério, honesto e transparente que desenvolveu durante seus quatro mandatos. Foram 16 contas aprovadas e avaliadas pelo TC/ES.

Vereadores que aprovaram as contas do ex-prefeito

Fernanda Taylor, Elber Luiz, Eliezer Dias, Wallace Campi, Tobias Scherrer, Bernadete Calenzani, José Carlos Araújo e Daniel Etcheverry.

Não compareceram

Fabrício Taylor

Bruno Freitas

Jorge Miranda

Devido ao falecimento do ex-vereador de Piúma, Edu da Madeira, o Legislativo optou por antecipar para hoje, 20, a sessão que aconteceria nesta quarta-feira, dia 21.

VEREADORA FERNANDA TAYLOR

“Eu tenho que bater palmas para você, Samuel! Porque você quando prefeito, Piúma tinha o segundo portal mais transparente do estado do Espírito Santo. Quem não tem o que esconder, não precisa ficar com medo. E aí eu fico pensando, como é bom a gente hoje ter aprovado essa 16ª conta sua sabendo que ela passou aqui por unanimidade, mas que antes foi averiguada por técnicos e viu que você é um cara sério, um homem honesto. E aproveito para falar que tenho muita honra de ter sido secretária na sua gestão e você nunca ter interferido em uma atitude minha como secretária”.