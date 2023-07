PIÚMA | Sicoob Sul-Litorâneo está realizando campanha para arrecadar cesta básica

today3 de julho de 2023 remove_red_eye37

Em meio a tantas dificuldades, o Sicoob Sul-Litorâneo está se solidarizando com aqueles que mais precisam. É que a agência de Piúma está arrecadando cestas básicas que serão distribuídas para famílias carentes que estão passando por momentos delicados.

A ação faz parte do Dia C – Dia de Cooperar, que tem por objetivo iniciativas de responsabilidade social nas comunidades onde o Sicoob Sul-Litorâneo atua.

Os interessados em contribuir devem levar as cestas na agência de Piúma até sexta-feira, dia 07/07/23. Atitudes simples podem mudar o mundo!!

Recreação

Outra ação realizada aconteceu no último sábado, 01, na Praça Dona Carmem, onde as crianças puderam se divertir durante toda a manhã.

Algodão doce, pipoca, pula-pula, sorvete, futebol de sabão, passeio no trenzinho, brincadeiras com o grupo papa-léguas, piscina de bolinhas foram as atrações para a galerinha que participou. E ainda puderam receber doses de vacina no local e obter informações sobre a dengue.