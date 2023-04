Piúma e Alfredo Chaves disputam estadual de Beach Soccer neste domingo (02)

Alfredo Chaves e Piúma se classificaram para a decisão da Etapa Sul do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer. A partida ocorre neste domingo (02), em Rio Novo do Sul, com transmissão ao vivo da FECABES TV e da TV Capixaba, ambos no YouTube.

Abrindo o domingo, às 8h45, Rio Novo do Sul e Itapemirim disputam o 3º lugar da competição. A primeira partida do dia coloca frente a frente dois times com elencos jovens e que precisam vencer para disputar a Repescagem. Isso porque somente o segundo e o terceiro da etapa garantem uma outra oportunidade para se classificarem para a Etapa Final do Estadual Banestes.

Na sequência, às 10h, é a vez das mulheres. As já classificadas Afonso Cláudio e Anchieta fazem um amistoso no Centro Esportivo, em Rio Novo do Sul. Classificada como a única equipe participante do Sul do Estado, Afonso Cláudio mede forças contra as terceiras colocadas do Estadual passado e tenta reconquistar o posto de melhor equipe do Sul, que já foi delas em 2021.

A grande final começa às 11h15 e coloca dois times experientes para lutar pelo título e, consequentemente, a classificação para a Etapa Final. Alfredo Chaves se classificou após vencer os seus dois jogos da fase de grupos no primeiro dia de competição (25). A equipe ficou aguardando a partida entre Cachoeiro de Itapemirim e Piúma, deste sábado (01), para saber quem enfrentaria.

Melhor para os piumenses que venceram a equipe de Cachoeiro de Itapemirim e chegaram na final da Etapa Sul do 23º Campeonato Estadual Banestes de Seleções. Os jogos têm transmissão da FECABES TV, no YouTube, e da TV Capixaba, também no YouTube.

fotos Thiago Peruch / FECABES