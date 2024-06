Piúma e Anchieta recebem primeira edição de caravana literária

Expedição Monte Aghá, realizada pela Editora Cousa, vai promover diversas ações culturais nos municípios

Um dos maiores eventos literários que o litoral sul do Espírito Santo já viu. Isso que promete o projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá, que entre agosto e setembro vai passar por Piúma e Anchieta. Feira de livros, oficinas, sarau, música, slam e contação de histórias nas escolas fazem parte das atividades promovidas em projeto da Editora Cousa, que após as caravanas vai publicar um livro reunindo textos de escritores dos dois municípios.

A Expedição Monte Aghá inaugura o formato de evento da editora capixaba, que deve posteriormente ir a outras localidades do estado. “Vindo de Vitória, a gente começa a ver o Monte Aghá desde a Praia dos Castelhanos em Anchieta, até chegar em Piúma. É um ponto marcante da paisagem, por isso a homenagem”, diz Saulo Ribeiro, editor da Cousa, que possui residência em Piúma e forte ligação com a cidade.

A ideia do projeto surge a partir da itinerância que a editora realiza com a Combiousa, um automóvel Kombi adaptado para servir como centro cultural itinerante, levando para diversas localidades ações literárias e culturais. Algumas delas aconteceram anteriormente nos municípios do litoral sul, com uma ótima resposta do público, o que motivou escolher Piúma e Anchieta como locais para o “arranque” do novo projeto.

A proposta busca trabalhar os diversos públicos, desde as crianças no espaço escolar, até adolescentes no incentivo à escrita e adultos nas diversas atividades. Segundo Saulo Ribeiro, espera-se que o legado da expedição, além da publicação de um livro com escritores locais, seja a promoção da escrita e da leitura e o intercâmbio entre os agentes literários e culturais da região para que possam futuramente promover novas atividades.

O livro com a antologia de textos será lançado em dezembro deste ano com um evento que vai reunir os escritores selecionados e os curadores, incluindo ações para público infanto-juvenil, shows musicais, sarau e participação de artistas locais. A curadoria da obra será feita por escritores reconhecidos e premiados: Henrique Rodrigues, Caê Guimarães e Fabiani Taylor.

O projeto Caravana Combiousa – Expedição Monte Aghá é realizado pela Editora Cousa com patrocínio da EDP por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, e apoio das prefeituras municipais de Piúma e Anchieta.

Para saber mais sobre o projeto, é possível acompanhar o Instagram @caravanacombiousa.