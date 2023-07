PIÚMA | Ex-prefeita Martha Scherrer tem contas aprovadas por unanimidade pelo Legislativo

today13 de julho de 2023 remove_red_eye465

A Câmara de Vereadores aprovou, em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira, 12, as contas da ex-prefeita e Martha Scherrer, referente ao exercício de 2020.

Os nove parlamentares presentes acompanharam o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do ES pela aprovação sem ressalvas.

Martha Scherrer, que foi a primeira prefeita da cidade, compareceu à sessão e recebeu elogios dos vereadores pelo trabalho realizado com muita responsabilidade, sério e transparente durante seu mandato de um ano e quatro meses à frente do Executivo, em um momento de instabilidade política e de pandemia – Covid-19, onde mesmo assim conseguiu desenvolver um trabalho jamais visto em tão pouco tempo no município.

Vereadores que aprovaram as contas da ex-prefeita

Fernanda Taylor, Elber Luiz, Eliezer Dias, Bruno Freitas, Tobias Scherrer, Bernadete Calenzani, José Carlos Araújo, Jorge Miranda e Fabrício Taylor.

VEREADOR JOSÉ CARLOS ARAÚJO

“Quero cumprimentar aqui com um abraço muito carinhoso a ex-prefeita, dona Martha Scherrer. Tive a alegria e satisfação de fazer parte da gestão da senhora. Enquanto muitos disseram que a senhora sairia da prefeitura algemada, como resposta, hoje nós estamos aqui, com suas contas aprovadas por técnicos do Tribunal de Contas. Parabéns, dona Martha! Parabéns porque a senhora, toda sua equipe, e em especial a da saúde, que foram guerreiros, conseguiram conduzir com muita responsabilidade uma gestão em plena pandemia. Tiro o chapéu para a senhora e te cumprimento de pé. ”

VEREADOR ELBER LUIZ

“Parabéns, dona Martha! Como é bom ver quando a mentira cai por terra. Porque assumiu um mandato ouvindo que a gestão da senhora tinha corrupção. Assumiu um mandato ouvindo que estava tudo errado. Que a pandemia e a saúde iam dar muito problema para a senhora. Assumiu um mandato lembrando do aperto que a senhora passou com a questão do lixo na cidade, como foi e a senhora teve que resolver. Assumiu um mandato ouvindo que o Tribunal de Contas ia pegar a senhora por causa dos MEI’s, que gerou tantas oportunidades na nossa cidade. Esse mesmo Tribunal de Contas que acaba de encaminhar as contas e nós vamos simplesmente acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. As suas contas chegaram pela aprovação, sem ressalvas. A mentira cai por terra. Parabéns, dona Martha!!”