PIÚMA | Inscrições para conselheiro tutelar estão abertas até dia 24 de julho

today14 de julho de 2023 remove_red_eye75

Seguem abertas, até o dia 24/07, as inscrições para os interessados em concorrer as vagas de conselheiro tutelar do município de Piúma.

Serão eleitos 5 conselheiros tutelares para um mandato de 4 anos e igual número de suplentes, com salário de R$ 1.657,62, mais R$ 500,00 de auxílio alimentação e R$ 497,29 de periculosidade.

Os candidatos deverão residir no município efetivamente, no mínimo nos últimos 03 (três) anos, ter ensino médio completo e idade superior a 21 anos.

Já a jornada de trabalho do Conselheiro Tutelar é de 8 horas diárias somando o total de 40 horas semanais, sendo ainda realizados regimes de prontidão nos finais de semana, feriados e noturnos.

EDITAL COMPLETO AQUI

Inscrições

As inscrições serão realizadas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Terêncio Pinheiro da Silva, 194, no bairro Acaiaca.

Prova

A prova acontecerá dia 20/08/2023, das 8 às 12h, na EMEF “Lacerda de Aguiar”, na Rua Hermínia Clemente Gonçalves, 822 – Centro.

Eleição

A eleição será no dia 01 de outubro de 2023, de 8 às 17h, na EMEF “Lacerda de Aguiar”. Esse ano será disponibilizada urna eletrônica para que haja mais transparência no momento da votação.