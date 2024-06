PIÚMA | Pré-candidato a prefeito Kauê Oliveira começa caminhadas pela cidade dia 10

O pré-candidato a prefeito de Piúma, Kauê Oliveira (PL), vai começar a partir de segunda-feira, dia 10 de junho, uma série de caminhadas pelas comunidades do município a fim de ouvir os anseios, as necessidades dos moradores da cidade.

O primeiro bairro será Nova Esperança (Aparecidinha), às 10h, e o ponto de encontro será em frente ao campo de futebol. E no mesmo dia, 10 de junho, às 18:22h, o encontro será no Bar do Fenomenal.

Segundo Kauê Oliveira, o objetivo dos encontros é, além de ouvir a população, se apresentar e ressaltar para as comunidades que está preparado para administrar Piúma.

“Queremos fazer uma administração baseada em propostas sólidas, dialogando e ouvindo a população, com ética, transparência e responsabilidade social. Uma administração próxima das pessoas, dos moradores do nosso município, com isso quero me apresentar como uma opção, mostrar que estou preparado para fazer gestão e melhorar a qualidade de vida da população”, elucidou Kauê.