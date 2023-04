Piúma se classifica para o 23º campeonato estadual de Beach Soccer

Com nomes experientes no cenário capixaba de Beach Soccer, Piúma venceu por 4 a 3 na final contra Alfredo Chaves, neste domingo (02), em Rio Novo do Sul, e garantiu a vaga destinada ao Sul do Espírito Santo para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer. Já a equipe alfredense terá que jogar a repescagem em junho para conseguir a vaga.

JOGOS DO DOMINGO

As partidas desse domingo definiram o classificado para o Etapa Final, quem jogará repescagem e quem está fora do Estadual Banestes.

Na disputa do terceiro lugar, a seleção da casa enfrentou Itapemirim, em equilibrada partida. Rio Novo do Sul saiu na frente no 2º período, com Ronaldy, mas os itapemirinenses, no final do terceiro período, conseguiram uma virada em 30 segundos e deram um banho de água fria na torcida de Rio Novo. A Seleção de Itapemirim se classificou para a repescagem e aguarda a Etapa Norte para conhecer seu adversário.

Pelo feminino, um amistoso entre as classificadas Afonso Cláudio e Anchieta colocou frente a frente as duas melhores equipes de Beach Soccer Feminino do Sul do Estado. Melhor para a 3ª colocada no último Estadual, que conseguiu a virada para cima de Afonso Cláudio.

Mesmo com hat-trick (3 gols na partida) de Sabrina, a seleção afonso-claudense não conseguiu parar o ataque de Anchieta, que virou a partida e venceu por 4 a 3, com gols de Suanny (2x), Jéssica e Tamara. Mesmo com a derrota, a Etapa Sul foi vencida, no feminino, por Afonso Cláudio, já que foi a única equipe inscrita na competição. Anchieta, por já estar classificada, não precisou disputar a classificatória.

FINAL

Alfredo Chaves e Piúma chegaram na final após vencerem os seus dois jogos na fase de grupos. As equipes possuíam jogadores experientes na areia e que foram destaques nas competições municipais que disputaram neste ano, como o Anchietense e o Piumense.

Piúma começou melhor a partida e abriu o placar com João Guilherme. Wellington sofreu uma falta desnecessária e, na cobrança, empatou, ainda no primeiro período. Na volta do intervalo, na saída de bola do meio, João Guilherme bateu forte e no canto, e fez o segundo de Piúma, que ainda ampliou com Gabriel, fazendo 3 a 1.

João Guilherme, de Piúma, foi destaque da partida marcando 2 gols.

No início do terceiro período, novamente na saída de bola, Alfredo Chaves diminuiu, em jogada ensaiada, com Filipe. Mesmo perdendo, os alfredenses foram pressionados e, mesmo parando no Hiago, goleiro que fez uma partida irretocável, alcançou o quarto gol com Iandley. Alfredo Chaves até esboçou uma reação com Helton, mas não teve tempo e o jogo acabou em 4 a 3.

Piúma, com o título da Etapa Sul, está classificado para o 23º Campeonato Estadual Banestes de Beach Soccer, que tem previsão para ocorrer entre julho e agosto.

REPESCAGEM

Marcada para 25 de junho, ainda sem local definido, a repescagem dará nova oportunidade para segundos e terceiros colocados da Etapa Sul e Norte. O segundo lugar do Sul (Alfredo Chaves) enfrenta o terceiro colocado do Norte e o segundo do Norte o terceiro do Sul (Itapemirim). Os vencedores do confronto vão para a partida decisiva e o ganhador está na Etapa Final.

A Etapa Norte está prevista para ocorrer nos dias 20, 21 e 27 de maio, em Pedro Canário. Já a Etapa Centro tem previsão de ser no Tancredão, em Vitória, nos dias 17, 18 e 24 de junho.

