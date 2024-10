PL de Tyago Hoffmann confere a Guarapari o título de Capital da Biodiversidade Marinha

Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Espírito Santo o projeto de lei de autoria do deputado Tyago Hoffmann (PSB) que confere ao município de Guarapari o título de Capital Estadual da Biodiversidade Marinha. A iniciativa se alinha à sanção do projeto semelhante no âmbito federal, onde o presidente Lula recentemente conferiu à cidade o título de Capital Nacional da Biodiversidade Marítima.

Esse projeto reforça o protagonismo de Guarapari, destacando sua rica diversidade marinha e as áreas de preservação que tornam a cidade um dos polos ecológicos mais importantes do país. A medida visa não apenas fortalecer a preservação ambiental, mas também impulsionar significativamente o desenvolvimento econômico e turístico local.

Com a oficialização do título, Guarapari será promovida como destino prioritário para o turismo ecológico, científico e sustentável. Atraindo pesquisadores, investidores e turistas interessados na biodiversidade marinha, o município se consolida como um centro de estudos e práticas voltadas à preservação ambiental, além de estimular a economia com a geração de novos empregos e oportunidades no setor de turismo.

O deputado Tyago Hoffmann destaca a importância do projeto: “Guarapari já é reconhecida pela sua beleza natural e pela riqueza de sua biodiversidade. A concessão desse título fortalece ainda mais o papel da cidade como referência nacional e estadual em preservação ambiental, além de abrir portas para novos investimentos e oportunidades, fomentando o turismo sustentável e o desenvolvimento socioeconômico da região”.

Essa iniciativa também visa a inclusão de Guarapari em programas estaduais e federais de conservação, além da possibilidade de captação de recursos voltados à manutenção e ampliação de projetos ambientais. O impacto esperado é o fortalecimento da imagem de Guarapari como cidade comprometida com o meio ambiente, além de promover um ciclo virtuoso de crescimento que combina proteção da natureza e desenvolvimento local.